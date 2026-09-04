Nepal'de geçen hafta yaşanan ölümcül sel felaketinde hidroelektrik santralinin tünelinde metrelerce çamurun altında gömülen iki işçi 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

Nepal Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Raja Ram Basnet, kurtarma operasyonunun selden en çok etkilenen bölgelerden birinde bulunan Trishuli 3A tünelinde gerçekleştiğini açıkladı.

Tünelin 170 metre derinliğinden çıkarılan ilk kişinin ustabaşı Sanjay Shah olduğu ve Trishuli'deki Nepal Ordusu kışlasına götürüldüğü bildirildi.

Ardından süpervizör olarak görev yapan Kabir Maharjan adlı diğer işçi de tünelden çıkarıldı.

Yetkililer, sağlık durumları stabil olan iki işçinin Katmandu'daki bir hastaneye sevk edildiğini belirtti.

HANGİ GÜNDEYİZ?

Kurtarıldıktan sonra ordu yetkilileriyle konuşan Shah'ın ilk sorusu "Hangi gündeyiz?" oldu.

Sel anında tünelin kumanda odasında bulunduğunu ifade eden Shah, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Genellikle orada sadece beş veya altı kişi olurdu ancak bu sırada içeride yaklaşık 40 ila 45 kişi olmalıydı. Kumanda odasında olduğum için sorumluluğum herkesin hayatını kurtarmaktı. Böyle bir kazadan sonra tek başıma kaçamazdım. Herkesi kurtarmak zorundaydım. Herkesi dışarı çıkarmaya çalışırken, onlara barajda büyük bir kaza olduğunu söyledim ve herkesi kaçmaya teşvik ettim. Bunu yaparken zaman kaybettim. Sonunda kendim dışarı çıkamadım."

Shah, tünelin karanlığında sakin kalmak için mantra söylediğini ve içerideyken sadece üç veya dört kişiyle iletişim kurabildiğini belirterek, "Yakın mesafeden birbirlerine bağırarak iletişim kuruyorlardı. Santral binasının içinde de insanlar olabilir. Bazıları kaçamamış olabilir" dedi.

Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Daha fazla insanın kurtarılmasını bekliyoruz" ifadesini kullanarak umutlu olduklarını belirtti.

BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nepal ile Çin kontrolündeki Tibet sınırındaki eriyen bir buzulun çökmesiyle tetiklenen sel, kaya ve çamur akıntısı; Bhote Koshi ve Trishuli nehirleri boyunca yer alan hidroelektrik projelerinin çoğunu tahrip etti.

Afet yönetim ajansına göre selde en az 1.259 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi ise hala kayıp.

Arama kurtarma ekipleri, hava cepleri sayesinde işçilerin hayatta kalmış olabileceği değerlendirmesiyle tünellere odaklanırken, şu ana kadar çeşitli projelerden 270'den fazla kişi kurtarıldı.

Girişleri dev kayalar ve çamurla kapanan Upper Trishuli 3A tesisindeki tünellerin yerini tespit etmek kurtarma ekiplerinin yaklaşık altı gününü aldı.

Cuma sabahı erken saatlerde tünelde bir delik açılmasının ardından içeriden sesler geldiği doğrulandı.

Kurtarma ekibinin "Panik yapmayın, sizi kurtarıyoruz" çağrısına içeriden "Tamam" yanıtı verildi.

557 İŞÇİ TÜNELLERDE KAYIP

Bağımsız Nepal Enerji Üreticileri Birliği'ne göre, Trishuli Nehri üzerindeki projede en az 557 işçi kayıp durumda ve bunlardan yaklaşık 115'inin ana tünelde mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Yerel makamlar Himalayalar'daki 12 hidroelektrik projesinde yaklaşık 900 işçinin kayıp olduğunu, bunlardan yaklaşık 500'ünün tünellerde mahsur kaldığını değerlendiriyor.

Rasuwagadhi santralindeki yer altı odasında mahsur kalan 46 işçinin de hayatta olduğu tahmin ediliyor.

Kayıp işçilerin aileleri dokuz gündür Katmandu'daki hastanelerde ve Nepal elektrik tesisinde bir umutla bekleyişini sürdürüyor.