Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yer alan Cigar Lake maden sahası, dünyanın en zengin uranyum yataklarını gün yüzüne çıkarmak için başvurulan sıra dışı madencilik yöntemiyle teknoloji dünyasını hayretler içinde bırakıyor.

Bataklık benzeri, suyla doymuş ve oldukça dengesiz bir zemin yapısına sahip olan bölgede, geleneksel madencilik yöntemleri yetersiz kalınca devreye "yapay dondurma" teknolojisi sokuldu. Yer altındaki radyoaktif cevheri çıkarmak için önce devasa alanlar dondurularak dev bir buz kütlesine dönüştürülüyor, ardından üretim süreci başlatılıyor.

AŞIRI RADYASYON VAR

Dünyanın en yüksek tenörlü uranyum yataklarından birine ev sahipliği yapan sahada, aşırı radyasyon riski nedeniyle insan gücü yerini tamamen yüksek teknolojiye bırakmış durumda.

İşçilerin cevherle doğrudan temas etmesini önlemek amacıyla geliştirilen sistemde, dondurularak katı hale getirilen zemin, uzaktan kumandalı robotik araçlar ve yüksek basınçlı su jetleri kullanılarak parçalanıyor.

Bu yenilikçi teknik sayesinde hem zeminin çökme riski ortadan kaldırılıyor hem de çalışanlar ölümcül radyasyon tehlikesinden tam kapasiteyle korunuyor.

MADENCİLİKTE DEVRİM YARATIYOR

Parçalanan uranyum cevheri, yer altında sıvı formuna yakın bir karışım haline getirilerek boru hatları vasıtasıyla güvenli bir şekilde yüzeye pompalanıyor. Uzmanlar, dondurma teknolojisinin sadece bir üretim yöntemi değil, aynı zamanda dünyanın en zorlu çalışma koşullarında bir güvenlik devrimi olduğunu vurguluyor.

Gaz salınımı ve zemin istikrarsızlığı gibi kronik madencilik sorunlarını teknolojiyle aşan bu sistem, insansız madencilik operasyonlarının gelecekteki küresel standartlarını şimdiden belirliyor.