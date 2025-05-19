Olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi.
Denize giren bir grup gençten biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı. Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde uzun süre hazırlık yapan genç, kendini denize bıraktı.
Ancak sırt üstü suya çarpması sonucu hareketsiz kalan genç, arkadaşlarını paniğe sevk etti.
Hemen yardıma koşan arkadaşları, genci sudan çıkararak kıyıya taşıdı.
Çevreden bazı kişiler “Ambulans çağırın” diye bağırırken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, falezlerden denize atlamanın tehlikelerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.