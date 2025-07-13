Rusya'nın konuştuğu skandal, sosyal medya paylaşımları ve ima dolu ifadelerle gün yüzüne çıktı. Haberin hızla yayılmasının ardından Kremlin'de panik havası estiği de öne sürüldü. Olayın ardından güvenlik birimlerinin harekete geçtiği ve jet tahsisinin soruşturma konusu olduğu bildirildi.

23 YAŞINDAKİ SEVGİLİYE 100 MİLYON DOLARLIK UÇAK

The US Sun'da yer alan iddiaya göre Şalaeva, Savunma Bakanlığı'na ait Ilyuşin-76 tipi ağır nakliye uçağıyla Rostov-na-Donu kentine götürüldü. Şehir, aynı zamanda Rus ordusunun ana karargahlarından biri olarak kullanılıyor. Genç kadın, sevgilisinin kendisine şehirde manikür randevusu ayarladığını yazdığı sosyal medya paylaşımında, "Kim demiş uçaklar Rostov'a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil" ifadeleriyle gündem oldu.

"Yine Rostov'a uçtum, bırakamıyorum" sözleriyle de bu lüks seyahatlerin sıradan hale geldiğini ima etti. Şalaeva ayrıca sevgilisinin "Kremlin'den biri" olduğunu belirtirken, "Güvenilirlik seviyesi yüzde 200" gibi dikkat çekici ifadeler kullandı.

ÜÇ YAŞINDAKİ OĞLU DA UÇAKTA

Şalaeva, uçuşa üç yaşındaki oğlu Tim'i de götürdüğünü söyledi. Çocuğun babasının kim olduğu hakkında açıklama yapılmasa da bu detay, "çocuk, sevgilisinden olabilir mi?" sorularını beraberinde getirdi. Şalaeva, "Tim uçuş boyunca çizgi film izledi, pilotun cipslerinden yedi. Çok mutlu oldu" diyerek anılarını paylaştı.

ASKERİ JETLE AŞK TURUNA SORUŞTURMA

Sosyal medyada yayılan görüntüler ve paylaşımlar, Kremlin için ciddi bir güvenlik açığına dönüştü. Askeri kaynaklar, Batılı istihbarat servislerinin bu tarz açık kaynaklı verilerle kritik bilgilere ulaşabileceğine dikkat çekti.

Kremlin'e yakın askeri blog yazarı Andrey Medvedev, bu olayın Ukrayna ya da NATO istihbaratı için "altın değerinde" bilgiler içerdiğini yazdı. Emekli Tümgeneral Vladimir Popov ise konunun Savunma Bakanı'na kadar uzayabileceğini belirtti.

LÜKS MAYBACH DETAYI ES GEÇİLMEDİ

İddialara göre Şalaeva, oğlu ve gizemli sevgilisi Rostov'da özel bir Maybach araç ile şehir turuna çıktı. Bu detay da, olayın yalnızca askeri kaynak kulalnımına değil, aynı zamanda kamuya ait olanakların lüks ve özel amaçlarla kullanıldığı algısını pekiştirdi.