İngiltere merkezli Metro Bank, stratejik değerlendirme kapsamında olası satış sürecini başlatarak Morgan Stanley'i danışman olarak görevlendirdi. Gelişmenin ardından bankanın hisseleri yüzde 7 yükseldi.

Banka, perşembe günü yaptığı açıklamada potansiyel alıcılarla aktif görüşmeler yürütmediğini ve şu ana kadar herhangi bir teklif almadığını bildirdi.

Çarşamba günkü kapanış itibarıyla piyasa değeri 1,2 milyar sterlin (1,6 milyar dolar) olan Metro Bank'ın çoğunluk hissesi, Kolombiyalı milyarder Jaime Gilinski Bacal'a ait.

Gilinski, üç yıl önce bankanın sermayesinin yeniden yapılandırılmasına öncülük ederek çoğunluk payını elde etmişti.

YENİDEN YAPILANMAYA GİTTİ

2010'da kurulan Metro Bank, İngiltere'de bir asırdan uzun süre sonra açılan ilk yeni perakende bankası olmuştu.

Geleneksel bankalara alternatif oluşturmayı hedefleyen banka, 2016'da Londra Borsası'nda işlem görmeye başladı.

2019'da ortaya çıkan muhasebe hatasının ardından ciddi sorunlarla karşılaşan bankanın hisse fiyatında sert düşüş yaşandı. 2020'de göreve gelen Üst Yönetici Dan Frumkin liderliğinde yeniden yapılanma süreci başlatıldı.

Bu süreçte maliyetlerin azaltılması, şirketlere yönelik daha yüksek getirili kredilerin artırılması ve uzmanlaşmış mortgage ürünlerine ağırlık verilmesi hedeflendi.

'NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ EN DOĞRU KARAR'

Shore Capital analisti Gary Greenwood, bankanın sermaye yapılandırmasının ardından kayda değer bir toparlanma gösterdiğini belirtti.

Greenwood'a göre özel sermaye fonuna nakit karşılığında satış, Gilinski'nin kontrol hisselerinden çıkmasına imkan tanıyacağı için en uygun seçenek olabilir.

Uzmanlaşmış bir bankayla birleşmenin stratejik açıdan anlamlı olabileceğini ifade eden Greenwood, daha büyük bankaların ise Metro Bank'ın maliyetli şube ağına yüksek bedel ödemek istemeyebileceğini kaydetti.

Metro Bank, resmi satış sürecinin bir anlaşmayla sonuçlanmaması halinde bağımsız banka olarak faaliyetlerini sürdürüp stratejisini uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Banka ayrıca 2028'e kadar belirlediği performans hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini açıkladı.