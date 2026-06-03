Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen feci olayın ayrıntıları netleşmeye başladı. Perona yolcu indirmek için yanaşan metro treninin önüne görgü tanıklarının ifadesine göre koşarak atlayan ve yaşamını yitiren şahsın cansız bedeni üzerinde polis ekipleri tarafından detaylı bir arama gerçekleştirildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, şahsın üzerinden bir adet cep telefonu, bir miktar para ve kimlik kartı çıktı. Bulunan resmi belgeler sayesinde raylara atlayan kişinin otuz üç yaşındaki Emre Ceylan olduğu kesin olarak tespit edildi.
SUÇ DOSYASI ORTAYA ÇIKTI
Ceylan'ın daha önceden taksirle yaralama suçundan sabıka kaydının bulunduğu gün yüzüne çıktı. Şahsın cenazesi, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayın ardından bir süre aksayan metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden normale dönerken, polis ekiplerinin bu trajik olayın ardındaki nedenleri aydınlatmak üzere başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.