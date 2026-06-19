Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Vitry-sur-Seine’de yürütülen metro hattı kazı çalışmaları sırasında, Mezolitik Çağ’a ait yaklaşık 10 bin yıllık bir avcı-toplayıcı kampı gün yüzüne çıkarıldı. Seine Nehri’nin taşkınları sayesinde milimetrik olarak korunan alanda binlerce çakmaktaşı alet, ok ucu ve tarih öncesi bir ateş yeri tespit edildi.

METRO PROJESİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Grand Paris Express megaprojesinin bir parçası olan gelecekteki Les Ardoines istasyonunun inşaat alanında, Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (Inrap) tarafından kurtarma kazıları gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik yoğun endüstriyel ve kentsel dönüşüm bölgesinde yürütülen çalışmalarda, Seine Nehri kıyısında yaşamış göçebe topluluklara ait nadir izlere ulaşıldı.

Uzmanlar, nehrin taşıdığı tortu ve çamur katmanlarının, kalıntıları yerin 2,5 metre altında binlerce yıl boyunca bozulmadan muhafaza ettiğini belirtti.

OCAK KALINTISI BULUNDU

Inrap arkeologlarından Lapogianni Marcucci’nin aktardığı teknik verilere göre, kamp alanı o dönemde yayla avcılığı yapan topluluklar için ok uçlarının hazırlandığı ve onarıldığı stratejik bir merkez olarak kullanılıyordu. Nehir kenarındaki bu konum, hem su erişimi sağlıyor hem de avlanacak hayvanları bölgeye çekiyordu.

Kazılarda binlerce çakmaktaşı parçasının yanı sıra etrafı ısıtılmış taşlarla çevrili bir ocak kalıntısı da bulundu. Arkeolog Cécile Ollivier-Alibert, toprak altında güçlükle fark edilen küçük ve kırılgan alet parçalarının, dönemin alan organizasyonu ve hayatta kalma tekniklerine dair önemli bilimsel veriler sunduğunu kaydetti.

KUZEY ETKİSİ VE BEURON KÜLTÜRÜ

Inrap Bilimsel Lideri Benedicte Souffi tarafından koordine edilen teknik raporlarda, alanda bulunan ok ucu tiplerinin Mezolitik döneme ait "Beuron Kültürü" ile ilişkili olduğu belirlendi. Bu teknik set, İle-de-France bölgesinde daha önce de izlerine rastlanan kuzey etkisinin varlığını doğrularken, toplulukların bölgedeki hareketliliği hakkında yeni veriler sağladı.