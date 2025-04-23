Marmara Denizi, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrasında artçı sarsıntılar da kaydedildi. Deprem sonrası kurumlar ve belediyelerden gelen açıklamalar dikkatle takip edilirken, Metro İstanbul da son durumla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamada, viyadükler, köprüler ve benzeri yapılar ile istasyonlardaki teknik alanların uzman ekiplerce detaylı şekilde incelendiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Önlem olarak, teleferik sistemleri ile istasyonlardaki asansörlerin geçici süreyle kapatıldığı ve kontrollerin ardından aşamalı olarak yeniden devreye alınacağı kaydedildi.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro, tramvay ve füniküler hatlarımızda ilk tespitlere göre herhangi bir hasar bulunmamaktadır," denildi.