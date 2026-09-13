İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor. Metro İstanbul, 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren tüm hatlarında kış tarifesine geçileceğini açıkladı. 512 EK SEFER DAHİL EDİLECEK Yeni tarifeyle birlikte yolcu yoğunlukları dikkate alınarak gün içindeki sefer sıklıkları yeniden düzenlenecek. Metro İstanbul’un planlamasına göre, günlük sefer sayısına 512 ek sefer dahil edilecek. Yapılacak düzenlemeyle toplu ulaşımda yaklaşık 492 bin 390 kişilik ek yolculuk kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Metro İstanbul, bu sayede trafikten yaklaşık 426 bin aracın çekilebileceğini öngörüyor. İLK VE SON TREN SAATLERİ DEĞİŞMEYECEK Kış tarifesine geçilmesine rağmen tüm hatlarda ilk ve son trenlerin hareket saatleri aynı kalacak. Değişiklikler ağırlıklı olarak gün içerisindeki sefer aralıklarında uygulanacak. Yolcular, yeni sefer tarifelerine Metro İstanbul’un internet sitesinden ulaşabilecek. İstasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından da güncel sefer saatleri takip edilebilecek. 14 EYLÜL’DE METROLAR ÜCRETSİZ Öte yandan yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da toplu ulaşımda ücretsiz seyahat uygulaması da hayata geçirilecek. 06.00-16.00 saatleri arasında, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Bu kapsamda Metro İstanbul’un işlettiği tüm metro hatlarında söz konusu saatler arasında ücretsiz ulaşım sağlanacak.

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