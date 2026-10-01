Hindistan'ın kalbi sayılan Mumbai kentinde metro ağını işleten yetkililer, toplu taşıma merkezlerinde hijyeni sağlamak amacıyla sıra dışı bir yönteme başvurdu. İstasyon duvarlarına ve yolcu geçiş noktalarına yerleştirilen özel kutular, kısa sürede uluslararası basının ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.

'DÜNYANIN İLK TANIMLANMIŞ TÜKÜRME ALANI'

Üzerinde "Sorumlu Olun" çağrısı yer alan ve resmi olarak "Dünyanın İlk Tanımlanmış Tükürme Noktası" (Touchless Spit Bin) adıyla tanıtılan bu üniteler tamamen sensörlü ve temassız çalışıyor. Yolcuların el sürmeden hijyenik bir şekilde ihtiyaçlarını gidermesini hedefleyen sistemin üzerine, cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar hem İngilizce hem de yerel Marathi dilinde eklendi.

SOSYAL MEDYA BİRBİRİNE GİRDİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları uygulamanın mantığı konusunda adeta ikiye bölündü. Kamusal alanda ve toplu taşımada tükürmenin kesin bir dille yasaklanması gerektiğini vurgulayan kullanıcılar; bu tür özel alanlar açmanın, kötü bir davranışı meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.

Buna karşılık, toplumsal alışkanlıkları ve kültürel davranışları değiştirmenin uzun zaman aldığını belirten bir diğer kesim ise, istasyonlardaki hijyeni korumak adına bu geçici çözümün son derece gerçekçi ve pratik bir adım olduğunu dile getirdi.