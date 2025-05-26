Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalızık Metro istasyonunda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nın yanına, tanımadıkları bir kişi geldi.
3 ARKADAŞI BIÇAKLAYIP KAÇTI
Yanlarına gelen şüpheli ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.