İspanya'nın Malaga kentinde yeni metro hattının inşaatı sırasında binden fazla insanın kalıntılarını barındıran 984 Roma mezarı keşfedildi. Yoğun trafiğe sahip Calle Hilera caddesinin altında ortaya çıkan bu buluntular, kentin iki bin yıl önceki sınırlarını ve liman geçmişini doğruladı.

KAZI ÇALIŞMALARI NASIL BAŞLADI?

Popular Mechanics'te yer alan bilgilere göre keşif, yerel metro hattının yeni hastane bölgesine uzatılması çalışmaları sırasında yapıldı. İlk mezarlar 2026 yılının bahar aylarında tespit edildi.

Kazıların başında yaklaşık 600 mezar sayılırken çalışmalar ilerledikçe sayı bini aştı. Araştırmacılar, henüz ulaşılamayan alanlarla birlikte mezar sayısının çok daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor.

MEZARLIKTA HANGİ YAPILAR BULUNDU?

Roma İmparatorluğu'nun İber Yarımadası kıyılarını kontrol ettiği milattan sonra 2. ve 4. yüzyıllara tarihlenen nekropol yaklaşık 400 metre uzunluğa ulaşıyor. Alanda kiremit kaplı mezarlar, taş levha biçimindeki yapılar ve sıradan mezar çukurları yer alıyor.

Bazı noktalarda bebeklerin gömülmesi için toprak testiler olan amforaların kullanıldığı belirlendi. İncelemelerde bazı mezarların farklı dönemlerde yeniden kullanıldığı da saptandı.

BULUNTULAR MÜZEDE SERGİLENECEK

Mezarların içinde çömlekler, sikkeler ve çeşitli kişisel eşyalar bulundu. Farklı coğrafyalara ait sikkelerin varlığı, Malaga'nın antik dönemde dünyanın dört bir yanından insanları çeken işlek bir liman kenti olduğunu kanıtladı.

Malaga bölgesel hükümetinin bayındırlık temsilcisi Mario Muñoz-Atanet, Sur gazetesine yaptığı açıklamada buluntuların kentin gelecekteki arkeoloji müzesinde sergileneceğini bildirdi. Müzede keşfedilen her mezar türünden birer örneğin canlandırılacağı ifade edildi.

ANTİK DÖNEMDE SU ALTINDA KALMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, nekropolün 2. yüzyılda yerleşim alanının dışında, önemli bir kıyı ticaret yolunun yakınında konumlandığını belirtti. Şehrin zamanla büyümesiyle yapılaşmanın altında kalan mezarlık iki bin yıl boyunca tamamen unutuldu. Uzmanlar, coğrafi veriler ışığında söz konusu bölgenin mezarlığa dönüştürülmeden önce su altında bile kalmış olabileceğini aktardı.