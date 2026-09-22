İstanbul genelinde raylı sistemleri kullanan yolcular için metrobüs hatlarındaki mesafeye dayalı bilet tarifesine benzer bir model hazırlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen altyapı çalışmaları kapsamında, yolcuların ineceği durakta iade almasını sağlayacak cihazların yerleri belirlendi ve hat bağlantıları sağlandı. Uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz netleşmedi. MEVCUT TARİFELER VE YENİ SİSTEM Mevcut uygulamada, seyahat edilen durak sayısına bakılmaksızın tüm yolculardan sabit ücret alınıyor. Güncel sabit bilet fiyatları şu şekildedir: Tam Bilet: 46,20 TL Öğrenci Bileti: 22,55 TL 30 Yaş Üstü Öğrenci: 41,58 TL Sosyal Bilet: 33,08 TL Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte ücretler binilen ve inilen durak sayısına göre hesaplanacak. Düzenlemenin resmiyet kazanması için konunun Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine gelmesi bekleniyor. Metro ve tramvaylara getirilmesi planlanan kademeli ücret sisteminin bir benzeri halihazırda metrobüs hatlarında uygulanmaktadır. Metrobüsteki durak sayısına göre belirlenen mevcut ücretler: Tam Bilet Tarifesi 1 Durak: 33,08 TL 2 Durak: 39,57 TL 3 Durak: 46,20 TL 4 - 9 Durak: 52,81 TL 10 - 15 Durak: 58,00 TL 16 - 21 Durak: 60,69 TL 22 - 27 Durak: 62,67 TL 28 - 33 Durak: 64,03 TL 34 - 43 Durak: 68,59 TL Öğrenci Bileti Tarifesi 1 Durak: 14,58 TL 2 Durak: 15,87 TL 3 Durak: 18,48 TL 4 - 9 Durak: 21,09 TL 10 - 15 Durak ve üzeri: 22,55 TL

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