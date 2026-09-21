15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 14.00 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi.
METROBÜS MOTOSİKLETE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu yönünden Anadolu Yakası’na doğru seyir halinde olan metrobüs, aynı istikamette ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAFİK TEKRAR NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik akışı durma noktasına geldi ve uzun kilitlenmeler yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından köprüdeki trafik akışı yeniden normale döndü.