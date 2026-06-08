Beylikdüzü metrobüs durağında dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre yolculuk yapan B.B. ve babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" gerekçesiyle bir tartışma yaşandı. Metrobüs içerisindeki diğer yolcuların müdahalesiyle son bulan tartışmanın ardından Ferdi A. araçtan indi.

DURAK DIŞINDA SÜREN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şüpheli baba ve oğul, Ferdi A. ile birlikte aynı durakta inerek genci bir süre takip etti. Taraflar arasında dışarıda yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ferdi A. bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hemen emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Ferdi A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ekipleri, şüpheli B.B. ile babası M.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.