İstanbul'un Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda, bir kadının fotoğraflarını izinsiz şekilde çektiği iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda bulunan bir kişi, bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar, şüpheliye müdahale ederek kaçmasını engelledi.

Yaşanan gerginlik sırasında vatandaşlarla şüpheli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden kadın ise şüpheliye tepki göstererek, uzun süredir kendisini görüntülediğini öne sürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından alıkonulan şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, şüphelinin cep telefonunda kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi.

Fotoğrafları çekilen kadının şikayetçi olduğu öğrenilirken, olay anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.