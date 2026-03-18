İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma hatlarında artan yankesicilik olaylarının önlenmesi amacıyla Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, duraktaki yoğunluğu fırsat bilen bir şüphelinin, yolcuların ceplerinden ve çantalarından telefonlarını çaldığı tespit edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli V.A.'nın özellikle metrobüs bekleyen ve kalabalık nedeniyle dikkati dağılan yolcuları hedef seçtiğini belirledi. Yaklaşık iki aylık süreçte 6 kişinin telefonunu çaldığı saptanan V.A., polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu 5 Mart tarihinde yine aynı durakta operasyonla gözaltına alındı.
KAMERALAR KAYDETTİ
Şüphelinin kalabalığın arasına karışarak mağdurlara yaklaştığı ve hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiği anlar istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., "yankesicilik" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.