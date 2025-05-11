İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.
Görüntülerde kazanın yaşandığı anlarda şoförün verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım aracı metrobüste trafik kazası yaşanmıştı. Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı’nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs büyük bir hızla çarpmıştı.
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 48 kişi yaralandı. 11 kişi taburcu olurken 37 kişinin tedavisi sürüyor.