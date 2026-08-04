Gaziosmanpaşa'da Yenimahalle M7 metro durağında bekleyen bir kişi kapalı alanda sigara içme yasağına aldırış etmeden sigara yaktı. Durumu fark eden başka bir yolcu ise bu duruma tepki göstererek olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.
"İNSANLIK HALİ, UNUTMUŞUM"
Görüntüleri çeken yolcunun "Rahatlığa bak, afiyet olsun" diyerek tepkisini dile getirmesi üzerine, sigara içen kişi "İnsanlık hali, unutmuşum" şeklinde karşılık vererek kendisinin videoya çekilmesine sinirlendi. İkili arasında kısa sürede sözlü tartışma başladı.
"CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM"
Karşısındaki kişinin kendisine saldırmasından endişe eden yolcu, hızla metro durağındaki güvenlik personelinin yanına koştu. Taraflar arasındaki gerginlik güvenlik görevlisinin bulunduğu alanda da bir süre devam etti. Tartışma esnasında, sigara içtiği belirtilen kişinin cezaevinden yeni çıktığını ve adliyeye gitmekte olduğunu söylediği duyuldu. Yaşanan o anlar yolcunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.