Metropol Araştırma'nın yaptığı araştırmada ekonomi yönetimi ile ilgili dikkat çekici sonuçlar çıktı. Ankette, katılımcılara "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Buna göre, Türkiye genelinde katılımcıların ortalama yüzde 75'i ekonominin kötü yönetildiği görüşünü paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı'nın iki ana bileşeni AKP ve MHP seçmenlerinin görüşleri dikkat çekti. AKP'LİLERİN YARISINDAN ÇOĞU 'İYİ DEĞİL' DİYOR AKP seçmeninin yüzde 53,4'ü ekonominin "kötü yönetildiğini" belirtirken, MHP seçmeninde bu oran yüzde 67,4 olarak ölçüldü. Ankette CHP seçmenlerinin yüzde 94,6'sı, İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 86,7'si, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 86,9'u ve diğer partilerin seçmenlerinin yüzde 91,5'i de "ekonominin kötü yönetildiği" görüşünü paylaştı.

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