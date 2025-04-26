Metropoll Araştırma'nın Nisan 2025 tarihli "Türkiye’nin Nabzı" anketine göre, kamuoyunun büyük bölümü ekonomiye en büyük zararın görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde, 18 yaş üstü 2.122 kişiyle yapılan araştırmada, veriler CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemiyle toplandı. Hata payı ise ±2,14 puan olarak açıklandı.

Ankete katılanların yüzde 52,4’ü İmamoğlu'nun tutuklanmasının, yüzde 28,9’u ise gösteri, protesto ve boykotların ekonomiye daha çok zarar verdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde18,7’si ise fikir belirtmedi veya soruya cevap vermedi.

Anket, farklı siyasi eğilimlerdeki seçmenlerin ekonomi algısında ciddi ayrışmalar olduğunu gösterdi. Özellikle muhalefet seçmenleri İmamoğlu’nun tutuklanmasının ekonomi üzerinde büyük bir yıkıma yol açtığına inanırken, iktidar cephesinde gösteri ve boykotların daha zararlı olduğu görüşü ağır basıyor.

Ankette 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımlar da dikkat çekici:

AKP seçmeninin yüzde 27,8’i İmamoğlu’nun tutuklanmasının daha zararlı olduğunu belirtirken, yüzde 50,1’i protesto ve boykotların etkili olduğunu düşündü.

CHP seçmeninin yüzde 78,7’si İmamoğlu’nun tutuklanmasını daha zararlı buldu. İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 67,4, DEM Parti seçmeninde ise yüzde 79,5 olarak ölçüldü. MHP seçmeninin yüzde 37,5’i İmamoğlu’nun tutuklanmasının ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşünürken, daha büyük bir kesim (%51) protesto ve boykotları sorumlu tuttu.