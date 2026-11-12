Japonya'nın en büyük toplu taşıma ağlarından biri olan Osaka Metrosu'nun büyük umutlarla hayata geçirdiği yüz tanıma özellikli turnike sistemi, yolcuların ilgisini çekmekte başarısız oldu.

Günde ortalama 2,5 milyon yolcunun seyahat ettiği metro ağında, sistemin devreye alındığı yaklaşık 18 aylık süreçte bu teknolojiyi kullanarak bilet alan kişi sayısı yalnızca 24 binde kaldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Fuarı öncesinde 134 istasyonundan 130'una bu otomatik kapıları yerleştirerek sektörde öncü bir adım atan şirket, beklenen talebi görememesine rağmen sistemden vazgeçmiyor.

GELENEKSEL KARTTAN VAZGEÇMEDİLER

Batı Japonya'nın en yoğun aktarma merkezlerinden Umeda İstasyonu'nda yapılan bir saatlik akşam gözleminde, yüz tanıma turnikelerinden yalnızca beş kişinin geçtiği tespit edildi.

Alışverişten dönenler ve iş çıkışı evine gitmeye çalışan binlerce yolcu geleneksel kartlı gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, yüz tanıma şeritleri adeta boş kaldı. Yolcuların bir kısmı geçiş alanlarının ortasına yerleştirilen bu yeni turnikelerin yaya trafiğini engellediğinden şikayet ederken, pek çoğu da yıllardır alıştıkları ve pratik buldukları mevcut ulaşım kartlarını (IC kartları) bırakmak için hiçbir neden görmediklerini dile getirdi.

GİZLİLİK NEDENİYLE ENDİŞE DUYUYOR

Sistemin yaygınlaşamamasının arkasında gizlilik endişeleri ve kullanım zorlukları da yatıyor. Vatandaşar yüz fotoğrafını sisteme kaydettirmekten rahatsızlık duyduklarını ifade ediyor.

Ayrıca sistemin ağırlıklı olarak günlük veya 30 günlük biletlerle sınırlı kalması, düzenli işe gidip gelenlerin kullandığı standart abonman kartlarını henüz desteklememesi ve özellikle yabancı turistlerin hedeflenmesine rağmen kayıt uygulamasının yalnızca Japonca dil seçeneği sunması ilgiyi iyice düşürdü.

2027'DE TÜM İSTASYONLARA KURULACAK

Diğer Japon demiryolu şirketleri teknolojiyi henüz sınırlı istasyonlarda test etme aşamasındayken, yüksek maliyetlere ve düşük kullanım oranlarına rağmen Osaka Metrosu geri adım atmıyor.

Şirket yönetimi, 2027 mali yılının sonuna kadar ağdaki kalan tüm istasyonlara da yüz tanıma kapıları kurmayı planlıyor. Osaka Metrosu Başkanı Keiji Kakumoto, sistemin şu an için kendi metro ağlarıyla sınırlı kaldığını kabul etse de önümüzdeki dönemde diğer ulaşım şirketleriyle iş birliği yaparak bu teknolojiye ivme kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.