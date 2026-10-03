Metruk binada çıkan yangın siteye sıçradı

Petroliş Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin binanın bitişiğinde bulunan siteye sıçradığını gören mahalleli, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metruk binada başlayan ve bitişiğindeki siteye sıçrayan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.