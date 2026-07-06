Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, gecekondu ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirerek delil toplama çalışması yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi, kimliğinin tespit edilmesi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.