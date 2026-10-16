Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak’ta, gece saatlerinde 4 katlı metruk binanın üçüncü katındaki balkon çöktü. Binanın yaklaşık 6 ay önce yıkılması planlandığı için boşaltıldığı belirtildi.
Yerinden kopan balkon ve binanın oluşturduğu risk nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bitişikteki 2 katlı binada yaşayan 2 kişi, olası tehlikeye karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi. Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından risk oluşturan binanın belediye tarafından yıkılacağı belirtildi.