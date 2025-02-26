Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Acele Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Metruk binada çöplerden ateş yakan kişi, binayı yoğun dumanın sarması üzerine çevredekileri harekete geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken adamı çevredeki vatandaşlar binadan çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diye bağırarak yardımları kabul etmedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi, binadan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise ateşi kısa sürede söndürdü. Şüphelinin yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

‘20 GÜNDÜR BURADA’

Mahallede yaşayan Umut Yılmaz, “15-20 gündür burada içeri giriyor. Polise haber verildi, GBT’sine bakıldı. Bir sorun olmadığı için problem olmuyordu. Bugün de lastik yaktı. Daha önce yakmamıştı. Dışarıdan biri, tanımıyorum. Mahalleden de herhangi birisi tanımıyor" dedi