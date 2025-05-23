Son zamanlarda ekonomik politikalarında izlenen sıkılaşma adımları, yatırımcı alışkanlıklarını yeniden belirledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen faiz artışları ve enflasyonla mücadele kararı duruşu, yatırımcıların yönünü altın ve dövizden vadeli mevduata çevirmesine neden oldu.

Özellikle yüksek faiz oranlarıyla dikkat çeken 32 günlük vadeli TL mevduat hesapları, son dönemin parlayan yıldızı haline geldi.

FAİZ ORANLARI ZİRVEDE, GETİRİLER REKOR KIRIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesini çıkarmasının ardından, bankalar da vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü olarak güncelledi. Dijital bankalar başta olmak üzere birçok finans kuruluşu yüzde 50'nin üzerinde faiz oranları sunarak yatırımcıları kendilerine çekmeyi başardı.

23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 1 milyon TL'lik birikimini vadeli mevduata yatıran bir yatırımcının 32 günlük net kazancı 39 bin 496 TL'ye kadar çıkabiliyor.

EN YÜKSEK GETİRİ SUNAN BANKALAR:

*Daha düşük getirilere sahip olan bankalar:

Ziraat Katılım (%30 kar payı): 22.356 TL

Albaraka (%33,31 kar payı): 24.823 TL

İş Bankası (%39,5 faiz): 29.436 TL

KÜÇÜK FARKLAR, BÜYÜK GETİRİLER

Özellikle büyük tutarlarla yapılan vadeli mevduat yatırımlarında faiz oranlarındaki yüzde 1'lik fark bile binlerce TL kazanç farkı yaratabiliyor.

Bu nedenle yatırım yapmadan önce tüm bankaların oranlarının dikkatle incelenmesi yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Dijital bankaların sunduğu yüksek oranlar, şube bankacılığına kıyasla daha cazip olabiliyor.

MEVDUAT ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Ekonomistlerin tahminlerine göre faiz oranları, enflasyon kontrol altın alınıncaya kadar yüksek seyrini sürdürecek. Bu da kısa vadede risksiz getiri arayanlar için vadeli mevduat hesaplarını cazip kılmaya devam edecek.

1 milyon TL'lik birikimini en yüksek faiz oranı sunan bankada değerlendiren bir yatırımcı, sadece 32 günde 40 bine yakın kazanç elde edebiliyor. Altının belirsiz seyrine karşı mevduat yatırımcısına güvenli liman olmayı sürdürüyor.

*Haberde yer alan değerlendirmeler ve ekonomistlerin yorumları yatırım tavsiyesi değildir.