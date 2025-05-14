Şubat ayı sonuna kadar düşüş eğiliminde olan mevduat faiz oranları, Mart ayında önemli bir sıçrama yaptı. 7 Mart haftasında yüzde 51,45'e kadar gerileyen faiz oranları, 14 Mart haftasında ise yüzde 49,91'e kadar düştü. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayında aldığı sürpriz kararla, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49'a çıkarması, TL'ye geçişi teşvik etmesi ve piyasalara sağlanan likidite desteği, faiz oranlarında bir toparlanmaya yol açtı.

BANKALAR FAİZ ORANLARINI GÜNCELLEDİ

Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından birçok banka, müşteri çekebilmek için mevduat faizlerini artırmaya başladı. Bu güncelleme, bankaların faiz oranlarını daha cazip hale getirdi. Bugünlerde, 1 ve 3 aylık vadeli mevduat faizlerinin bazı bankalarda yüzde 52'ye kadar yükseldiği görülüyor.

6 AYLIK VADEDE EN YÜKSEK FAİZ GETİRİSİ HANGİ BANKADA?

Haber Global'de yer alan habere göre,214 Mayıs 2025 itibarıyla 5 milyon TL'nin 6 ay vadeli mevduat faiz getirisi bankalara göre şöyle şekillendi:

Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 6.069.140 TL, net kazanç ise 1.069.140 TL.

Garanti BBVA: %45,5 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.992.773 TL, net kazanç ise 992.773 TL.

Fibabanka: %45 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.981.863 TL, net kazanç ise 981.863 TL.

Denizbank: %41 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.894.586 TL, net kazanç ise 894.586 TL.

QNB Finansbank: %36 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.785.490 TL, net kazanç ise 785.490 TL.

Türkiye Finans: %42 kar oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç ise 916.405 TL.

Akbank: %44 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.960.044 TL, net kazanç ise 960.044 TL.

İş Bankası: %36,5 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.796.400 TL, net kazanç ise 796.400 TL.

Alternatif Bank: %42 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç ise 916.405 TL.

Vakıf Katılım: %30,8 kar oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.672.031 TL, net kazanç ise 672.031 TL.

Enpara: %39 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.850.948 TL, net kazanç ise 850.948 TL.

TEB (Marifetli Hesap): %41,5 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.905.496 TL, net kazanç ise 905.496 TL.

Odea: %30 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç ise 654.575 TL.

Albaraka: %41,08 kar oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.896.332 TL, net kazanç ise 896.332 TL.

Ziraat Bankası: %30 faiz oranı ile 5 milyon TL'nin vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç ise 654.575 TL.

BANKALAR ARASINDAKİ REKABET ARTIYOR

Güncel faiz oranları, bankalar arasında artan rekabetin etkisini gösteriyor. Bu durum, müşterilere daha cazip faiz getirileri sağlarken, bankalar için de müşteri portföyünü genişletme fırsatı yaratıyor.

6 ay vadeli mevduat faizlerinde en yüksek getiriyi sağlayan bankalar, yatırımcılara cazip seçenekler sunuyor. Bu gelişmeler, Türk Lirası'na olan güveni pekiştirebilir ve tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarını artırmalarına zemin hazırlayabilir.