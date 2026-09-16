Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 4 Eylül haftası itibarıyla 1-3 ay vadeli Türk lirası (TL) mevduatlarında ortalama faiz oranı yüzde 37,3’e gerileyerek 2023’ten bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetti.
Mevduat getirilerindeki aşağı yönlü trende karşın ihtiyaç ve ticari kredi faiz oranlarında artış gerçekleşti.
TL MEVDUAT FAİZİNDE 3 YILIN EN DÜŞÜK ORANI
2025 yılında yüzde 47,7 seviyesine kadar yükselen 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizleri, son dönemdeki kademeli düşüşün ardından son haftalarda yüzde 37,6 seviyelerinde seyretti.
4 Eylül haftası verilerinde yüzde 37,3'e gerileyen oran, son 3 yılın dip seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Faiz oranlarındaki geri çekilme vadeli hesapların getiri oranlarını etkilerken; sunulan mevduat faizlerinin yatırılan tutara, vade süresine, müşteri politikalarına ve bankalar arası kampanyalara göre farklılık gösterebildiği bildirildi.
İHTİYAÇ VE TİCARİ KREDİ FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ
Mevduat tarafında faiz oranları gerilerken kredi faizlerinde yukarı yönlü hareket kaydedildi:
İhtiyaç Kredileri: Daha önce yüzde 48,3 seviyesine gerileyen ortalama ihtiyaç kredisi faiz oranı, 4 Eylül haftasında yüzde 49,8’e çıktı.
Ticari Krediler: Yüzde 39,3 seviyelerinden yükselişe geçen ticari kredi faiz oranı, aynı hafta itibarıyla yüzde 40,8 olarak gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU
TCMB Para Politikası Kurulu, 10 Eylül tarihli toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.
Toplantı kapsamında gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 oranında korundu. Mevcut faiz değişimleri doğrultusunda yatırımcıların vadeli hesap kararlarında güncel banka oranları ile net getiri hesaplamalarını dikkate alması gerektiği belirtiliyor.