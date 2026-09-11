Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 1-3 ay vadeli ortalama Türk lirası mevduat faiz oranı 4 Eylül haftası itibarıyla yüzde 37,3’e geriledi.

Bu oran, 2023 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Mevduat faizlerindeki gerilemeye karşın bireysel ve ticari kredi faiz oranlarında artış yaşandı.

TL MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME EĞİLİMİ

2025 yılında yüzde 47,7 seviyesine kadar yükselen 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, takip eden dönemde düşüş eğilimine girdi.

Son haftalarda yüzde 37,6 seviyelerinde seyreden oran, 4 Eylül itibarıyla 0,3 puanlık düşüşle yüzde 37,3 seviyesine indi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 49,8'E ÇIKTI

Bireysel kredi tarafında ihtiyaç kredisi faiz oranlarındaki dalgalı seyir devam etti.

2025 yılında yüzde 57 seviyesine kadar ulaşan ve son dönemde yüzde 48,3 seviyesine gerileyen ihtiyaç kredisi faizi, 4 Eylül haftasında yeniden yükselerek yüzde 49,8 olarak gerçekleşti.

TİCARİ KREDİ FAİZ ORANI YÜZDE 40,8 OLDU

Ticari kredi faizleri de yıl içindeki dalgalanmasını sürdürdü. 2025'te yüzde 47,7 seviyesini gören ve 2026'nın ilk yarısındaki gerilemenin ardından yakın dönemde yüzde 39,3’e kadar inen ticari kredi faizi, 4 Eylül verilerine göre yüzde 40,8 seviyesine yükseldi.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ ERİDİ

Mevduat faiz oranlarında yaşanan gerilemeyle birlikte 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte ortalama 25 bin TL ile 29 bin TL seviyelerine geriledi. Bankaların sunduğu güncel faiz/kar payı oranları ve 32 günlük net getirileri şöyle şekillendi:

Hayat Finans: %41,13 Kar Payı Oranı | 29.748,82 TL

N Kolay: %38 Faiz Oranı | 28.317,81 TL

Akbank: %38,5 Faiz Oranı | 28.225,46 TL

QNB: %38,75 Faiz Oranı | 28.027,40 TL

Garanti BBVA: %38,5 Faiz Oranı | 27.846,58 TL

Odea: %38,5 Faiz Oranı | 27.846,58 TL

ING: %38 Faiz Oranı | 27.484,93 TL

ON Dijital: %38 Faiz Oranı | 27.484,93 TL

DenizBank: %42 Faiz Oranı | 26.975,68 TL

ON Dijital: %43,5 Faiz Oranı | 26.675,96 TL

Enpara: %36,75 Faiz Oranı | 26.580,82 TL

Türkiye İş Bankası: %36,75 Faiz Oranı | 26.580,82 TL

TEB / CEPTETEB: %42 Faiz Oranı | 26.204,95 TL

QNB: %41,25 Faiz Oranı | 25.730,21 TL

Odea: %43 Faiz Oranı | 25.334,71 TL

Halkbank: %35 Faiz Oranı | 25.315,07 TL

Ziraat Katılım: %36 Kar Payı Oranı | 21.179,01 TL