Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararıyla politika faizi yüzde 46 seviyesine yükseltildi. Bu adımın ardından Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla atılan ek adımlar, bankaların mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemesine neden oldu.

Şu anda birçok banka müşterilerine yıllık yüzde 50’ye varan faiz oranları sunarken, bazı kurumlar "hoş geldin faizi" uygulamalarıyla bu oranı yüzde 52’ye kadar çıkarıyor.

YATIRIMCILAR MEVDUATA YÖNELİYOR

Borsa endekslerinin gerilediği, dövizin mevduat getirilerinin gerisinde kaldığı ve altının dalgalı seyrettiği bu dönemde yatırımcılar güvenli liman olarak yeniden vadeli mevduatı tercih ediyor. Özellikle fonların zayıf performans gösterdiği ortamda, mevduat hem öngörülebilirliği hem de düzenli getirisi sayesinde daha fazla ilgi görüyor.

MEVDUATTA AYLIK KAZANÇLAR NE SEVİYEDE?

Yüzde 50 yıllık faiz oranı baz alındığında;

100 bin TL’sini 1 aylık vadeye yatıran bir yatırımcı yaklaşık 3.700 TL brüt faiz getirisi elde ediyor.

1 milyon TL’lik yatırım yapan bir başka mudi ise ay sonunda yaklaşık 37.200 TL brüt kazanç sağlıyor.

Bu getiriler, net kazanca ulaşmak için stopaj vergisi düşüldükten sonra nihai şeklini alıyor.

BİLEŞİK FAİZ GETİRİSİ YÜZDE 63'Ü AŞIYOR

NTV'de yer alan habere göre, Mevduat faizlerini yalnızca aylık getiriyle değil, bileşik etkisiyle uzun vadeli değerlendirmek isteyenler için tablo daha da kazançlı. Yatırımcı, faiz oranlarının yıl boyunca sabit kalması durumunda, mevduatını her ay vade sonunda anapara + faiz ile birlikte yenileyerek yaklaşık yüzde 63 civarında yıllık bileşik getiri elde edebiliyor.

Başka bir ifadeyle;

1 milyon TL’lik birikimini, bir yıl boyunca aynı faizle yeniden bağlayan bir yatırımcı, yıl sonunda yaklaşık 1 milyon 632 bin TL brüt kazanca ulaşabiliyor.

Bu tutardan stopaj kesintisi yapıldığında, net getiri hesaplanmış oluyor.

MEVDUAT GÜCÜNÜ KORUYOR

Son gelişmeler, mevduatın yatırımcı gözünde tekrar ön plana çıktığını gösteriyor. Getirilerin yüksekliği, öngörülebilirliği ve devlet güvencesiyle desteklenmesi, riskten uzak durmak isteyenlerin vadeli mevduata yönelmesine neden oluyor. Mevduat faizlerinde artış trendi devam ettikçe, özellikle kısa ve orta vadeli yatırımcılar için cazip seçenek olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Mevduatta bileşik faiz kazancı elde edebilmek için yatırımcı olarak bazı kriterleri göz önünde bulundurmalı ve doğru ürünleri tercih etmelisiniz. İşte adım adım yapılması gerekenler:

1. Bileşik Faiz Uygulayan Mevduat Ürününü Seçin

Her banka bileşik faiz uygulamaz. Bileşik faiz etkisini yaratabilen mevduat ürünleri genellikle:

Faiz tahakkuk periyodu kısa olan (örneğin aylık, 3 aylık) ürünlerdir.

Faiz kazancının vade içinde yeniden anaparaya eklenmesine izin veren hesap türleridir.

-Örnek ürün: “3 aylık vadeli ve faiz yenilemeli TL mevduat hesabı”

2. Vadeden Önce Bozdurmamaya Dikkat Edin

Bileşik faiz etkisi zamanla artar. Bu nedenle:

Mevduatınızı vade dolmadan bozdurmak, faiz kazancını ciddi şekilde düşürebilir.

Uzun vadede kalmak, bileşik getirinin büyümesini sağlar.

3. Faiz Yenileme Seçeneğini Aktif Edin (Varsa)

Bazı bankalar mevduat hesabınızı vade sonunda otomatik olarak:

Anapara + faiz toplamı üzerinden yeniden başlatır. (Bu durumda bileşik faiz etkisi doğar.)

Banka mobil uygulamanızdan bu seçeneği aktif etmeniz gerekebilir.

4. Vergi ve Stopajı Hesaba Katın

Mevduat faiz kazançları üzerinden devlet tarafından stopaj vergisi alınır. Bu vergi:

Vadenin uzunluğuna göre değişir (genelde %5 ila %15 arası).

Net getiriyi düşürür, bu nedenle brüt bileşik faiz yerine net getiri üzerinden karar verilmelidir.

5. Karşılaştırma Yapın: Basit mi Bileşik mi?

Bileşik faiz avantajlı olabilir ama:

Kısa vadeli yatırımlarda fark çok küçük olabilir.

Mevcut faiz oranı, vade süresi ve tahakkuk şekli çok önemlidir.

Not: Bu haberdeki görüş ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.