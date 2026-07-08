Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son enflasyon rakamları, finans piyasalarındaki beklentileri doğrudan etkiledi. Değişen enflasyon verileriyle birlikte faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesi, yatırımcıların ilgisini Türk lirası vadeli mevduat hesaplarına yöneltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin belirleyici olduğu piyasa koşullarında, bankalar yüksek tutarlı birikimleri çekebilmek için faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Özellikle 32 günlük vade seçenekleri, kısa vadede nakit akışı sağlamak isteyen tasarruf sahipleri tarafından yakından izleniyor.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 39 İLE 46 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Güncel piyasa koşullarında bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranları yüzde 39 ile yüzde 46 bandında seyrediyor. Bankalar arasındaki bu 7 puanlık fark, özellikle yüksek tutarlı mevduatlarda vade sonu kazancını doğrudan etkiliyor.

En yüksek faiz oranını sunan kurumlarda 3 milyon TL'lik birikim, 32 günlük süre zarfında yaklaşık 100 bin TL net kazanç sınırına yaklaşıyor.

Yüzde 46 faiz oranı uygulayan bankalarda bu tutarın net getirisi 99 bin 814 TL seviyesine ulaşıyor.

BANKA BANKA 3 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ

Farklı bankaların güncel faiz oranları ve bu oranlar üzerinden 3 milyon TL için hesaplanan 32 günlük net kazanç tutarları şu şekildedir:

DenizBank (Kaptan Hesap): %45 faiz oranı ile 97 bin 644 TL net getiri.

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %43,5 faiz oranı ile 94 bin 389 TL net getiri.

DenizBank (E-Mevduat): %42,15 faiz oranı ile 91 bin 460 TL net getiri.

Enpara (Vadeli Mevduat): %41,5 faiz oranı ile 90 bin 49 TL net getiri.

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %41 faiz oranı ile 88 bin 964 TL net getiri.

ON Dijital E-Mevduat, Akbank Vadeli TL Hesap ve Odea Yeni Vadeli Mevduat: %42,5 faiz oranı ile 92 bin 219 TL net getiri sağlıyor.

Akbank Serbest Plus Hesap ve Yapı Kredi Vadeli Mevduat: %42 faiz oranı uygulayan bu hesaplarda 32 günlük net kazanç 91 bin 134 TL olarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 39 SEVİYESİNDE

Listelenen bankalar arasında en düşük faiz oranı yüzde 39 ile Türkiye İş Bankası Vadeli TL Mevduat hesabında yer alıyor.

Bu oran üzerinden değerlendirilen 3 milyon liralık mevduat, 32 günün sonunda yatırımcısına 84 bin 625 lira net getiri kazandırıyor. Vade bitiminde yatırımcının hesabındaki toplam tutar 3 milyon 84 bin 625 liraya ulaşıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.