Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, bankacılık sektöründe faiz oranlarında temmuz ayının son günlerinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 31 Temmuz itibarıyla yüzde 39,6 seviyesine geriledi. Bu oran, mart ayından bu yana kaydedilen en düşük mevduat faizi olarak öne çıktı. Yıl boyunca dalgalı bir görünüm sergileyen mevduat faizleri, temmuzun son haftasında yüzde 40'lık psikolojik sınırın altına indi. Mevduat gerilerken ihtiyaç kredisi yüksek kaldı TL mevduat faizlerindeki düşüşe karşın kredi faizlerinde aynı ölçüde bir gerileme görülmedi. TCMB verilerine göre, kredi mevduat hesabı (KMH) hariç ihtiyaç kredilerinde faiz oranı 31 Temmuz itibarıyla yüzde 51,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece mevduatını bankalarda değerlendiren tasarruf sahiplerinin elde ettiği getiri azalırken, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüketiciler açısından yüksek finansman maliyeti devam etti. Mevduat faizlerindeki düşüş ile ihtiyaç kredisi faizlerinin yüksek seviyesini koruması, bankacılık sektöründe finansal koşulların sıkı görünümünü sürdürdüğüne işaret etti.

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