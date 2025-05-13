Yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmeler, piyasaların dengesini değiştirmeye devam ediyor. Son günlerde Borsa İstanbul yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, Euro ve altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor.

Diğer taraftan bankaların sunduğu yüzde 49 ile 52 arasında değişen mevduat faiz oranları, yatırımcıların dikkatini epey çekiyor. Kısa sürede kazandıran bu faiz getirileri nedeniyle altın ve döviz mevduatın gölgesinde kalıyor.

Peki bu durum ne kadar sürecek? Uzmanlara göre bu durum uzun sürmeyecek.

''ALTIN 3700 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKACAK''

Sosyal Güvenlik ve Finans Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir sosyal medya yayınında piyasaların yönünü değerlendirdi. Çin ve ABD arasında sağlanan gümrük vergisi uzlaşması ile altın fiyatlarının geçici olarak geri çekildiğini belirten Erdursun, bu durumun altının uzun vadede değer kaybedeceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Altın yatırımcılarını umutlandıracak bir öngörüde bulunan Erdursun, "Altının yıl sonuna kadar 3700 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor" diyerek, jeopolitik risklerin artması halinde değerli madenin güvenli liman özelliğini koruyacağını ifade etti.

''MEVDUAT FAİZİ DÜŞÜNCE PARA NEREYE YÖNELECEK?''

Yatırımcıların şu anki gözdesi mevduat faizi olsa da, Erdursun bu avantajlı dönemin sınırlı süreceğini dile getirdi.

"TEB yüzde 52, Finansbank yüzde 51 ve DenizBank ise yüzde 49 gibi oranlarda faiz teklif ediyor. Bu yüksek faiz oranları yatırımcıların altın ve dövizden uzaklaşıp TL mevduatına yönelmesine neden oldu. Ancak faizlerin uzun süre bu seviyelerde kalması beklenmiyor" sözleriyle faizlerin cazibesinin geçici olduğuna işaret etti.

YATIRIMCININ YÖNÜ ALTIN MI, DÖVİZ Mİ, BORSA MI?

Uzman isme göre, Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması gündemde. Bu gelişmeyle birlikte borsada yeni bir yükseliş trendi, döviz ve altına olan talepte artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Erdursun’a göre, "Faiz oranlarının yüzde 30’ların altına düşmesinin ardından yatırımcıların yönü yeniden şekillenecek" dedi.

SONBAHARDA PİYASALAR YENİDEN HAREKETLENEBİLİR

Faizlerin düşmeye başlamasıyla birlikte sermaye yeniden yön değiştirecek. Özgür Erdursun, Eylül ve Ekim aylarında piyasaların tekrar hareketlenebileceğini, yatırımcıların altın, döviz ya da borsaya yönelebileceğini belirtti. Bu nedenle mevduat faizine güvenip uzun vadeli plan yapan yatırımcıların, değişen ekonomik koşulları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.