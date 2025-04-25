Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yükseltmesinden sonra, piyasadaki likidite yönetimi büyük ölçüde bu seviye üzerinden şekil almaya başladı. Bankalar ise müşteri kazanımı ve fon toplama yarışında mevduat faizlerini yukarı çekerek adeta bir rekabet başlattı.

Haftanın başında yalnızca bir bankada görülen yüzde 50'lik faiz oranı, hafta sonuna gelindiğinde birden fazla bankada standart haline gelirken, en yüksek faiz oranı yüzde 52'ye dayandı.

HANGİ BANKA YÜZDE KAÇ FAİZ VERİYOR?

25 Nisan Cuma günü itibarıyla bankaların sunduğu güncel ve yüksek faiz oranlı mevduat hesapları şöyle sıralandı:



Anadolubank – Renkli Hesap: Yüzde 52

TEB – Marifetli Hesap: Yüzde 50

Alternatif Bank – VOV Hesap: Yüzde 50

HSBC – Modern Hesap: Yüzde 50

Denizbank – Kaptan Hesap: Yüzde 49,50

Fibabanka – Kiraz Hesap: Yüzde 49,00

Odeabank – Oksijen Hesap: Yüzde 49,00



Yukarıda bankaların sunmuş olduğu oranlar genellikle 32 günlük vadeli mevduatlar için geçerli olup, kampanya koşullarına ve müşterinin olduğu segmente göre değişkenlik gösterebilir.

250 BİN TL, 500 BİN TL VE 1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği mevduat hesapları günden güne daha da gözde oluyor. Günden güne de bankaların faiz oranlarını arttırmasıyla yarış iyice kızışınca mevduat hesaplarında da doğrudan bir artış gözlemleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arttırdığı faiz oranlarına ayak uyduran bankalar mevdauat faiz oranlarını yüzde 52 seviyesine kadar yükseltti.

EN YÜKSEK FAİZ ORANIYLA 32 GÜNLÜK VADEDE NET KAZANÇLAR:

-250 Bin TL İçin Getiri:

Vade: 32 gün

Net Kazanç: 9.688 TL

-500 Bin TL İçin Getiri:

Vade: 32 gün

Net Kazanç: 19.375 TL

-1 Milyon TL İçin Getiri:

Vade: 32 gün

Net Kazanç: 38.750 TL

Bu hesaplamalarda stopaj (vergi) kesintisi dikkate alınmıştır. Bankalar faiz oranlarını brüt olarak sunsa da net getiri, müşterinin eline geçen gerçek kazancı gösterir.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Bankacılık uzmanları, yüksek faiz oranlarının genellikle kampanyalı ürünler kapsamında sunulduğunu belirtiyor. Özellikle yeni müşteri olan veya belirli tutarda fon getiren kişilere daha avantajlı oranlar verilebiliyor. Ayrıca bazı bankalar, yüksek faizli vadeli mevduat hesabı açtıran müşterilerden vadesiz hesapta belirli bir bakiye tutmalarını da şart koşuyor. Bu tutarlara faiz işletilmediği için, toplam kazançta azalma yaşanabiliyor.

FAİZ ARTIŞI MEVDUAT SAHİPLERİNİN LEHİNE İŞLİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası artan mevduat oranları, birikimlerini Türk Lirası’nda değerlendirmek isteyenler için yeni fırsatlar sundu. Ancak yatırımcıların, faiz oranlarının yanı sıra kampanya koşullarını, stopaj oranlarını ve vadesiz hesap şartlarını dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.