Mevduat faizleri son haftalarda ulaştığı zirveyi korumaya devam ediyor. Uzmanlar kritik eşiğin geride kaldığını düşünüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayından bu yana uygulamaya başladığı sıkı para politikası, finansal piyasalarda dengeleri değiştirmeye başladı.

Son haftalarda döviz rezervlerindeki artış ve Türkiye'nin risk primindeki düşüş dikkat çekerken, mevduat faiz oranlarında da istikrar sağlandı. En yüksek faiz oranı yüzde 53 seviyesinde sabit kaldı.

PİYASALARDA SIKI PARA POLİTİKASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Mart ayında başlayan parasal sıkılaşma süreci, yalnızca döviz rezervlerini artırmakla kalmadı aynı zamanda döviz tevdiat hesaplarında çözülme ve TL’ye yönelimin artması gibi sonuçlar da doğurdu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puan sınırına kadar gerilerken, piyasalarda faizlerde zirve seviyesinin görüldüğüne dair beklentiler güç kazandı.

'SIKILIĞIN ZİRVESİ GERİDE KALABİLİR'

Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede, "9 Mayıs ile biten haftada hem brüt hem de net döviz rezervlerinde artış yaşandı" dedi.

İmişiker’e göre, döviz fonlarına giriş devam ederken, hane halkının yabancı para mevduatları gerileme eğilimi gösteriyor. TL fonlarına ise düzenli şekilde giriş yapılıyor. Bu tablo, para politikasındaki sıkılığın en yoğun hissedildiği dönemin geride kaldığına işaret ediyor.

GÖSTERGE FAİZ VE FONLAMA MALİYETİNDE GERİ ÇEKİLME

İmişiker ayrıca, Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin geçen haftanın sonunda %47,79’a kadar gerilediğini belirtti. Bu oran, %46-49 bandının orta noktasına işaret ederken, faiz zirvesinin görüldüğü ve artık yatay seyir izleneceği beklentisini güçlendiriyor.

EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?

Piyasada üç hafta önce ulaşılan yüzde 53’lük mevduat faizi oranı korunuyor.

-Bu hafta bankaların sunduğu en yüksek oranlar şöyle:

*Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00

*Fibabanka Kiraz Hesap: %53,00

*TEB Marifetli Hesap: %52,00

*Anadolubank Renkli Hesap: %52,00

*Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00

*Odea Bank Oksijen Hesap: %51,00

*ING Bank Turuncu Hesap: %51,00

*Denizbank Kaptan Hesap: %51,00

*QNB Kazandıran Günlük Hesap: %51,00

*Akbank Serbest Plus Hesap: %50,00

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Yüzde 53 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL’lik mevduatın 32 günlük net getirisi yaklaşık 39 bin 496 TL olarak gerçekleşiyor.