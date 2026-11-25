Piyasa verileri, brüt faiz oranına bakarak doğrudan getiri hesabı yapmanın tasarruf sahipleri açısından yanıltıcı olabileceğini ortaya koyuyor. Güncel koşullarda yüzde 45 seviyesine çıkan günlük vadeli hesap oranları bulunsa da, vadesiz hesapta tutulması şart koşulan ve faiz işletilmeyen alt limit uygulamaları nedeniyle bu hesapların vade sonu net getirisi standart vadeli ürünlerin altında kalabiliyor.
İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 25.255 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.255 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 25.434 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.434 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 39,75
Net Kazanç: 25.656 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.656 TL
ENPARA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 35,50
Net Kazanç: 25.676 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.676 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.038 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.278 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.278 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 36,50
Net Kazanç: 26.400 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.400 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 26.838 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.838 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 27.123 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 27.123 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 27.123 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37,75
Net Kazanç: 27.304 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.304 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 27.482 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.482 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 29.291 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.291 TL