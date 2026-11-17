Merkez Bankası’nın para politikası adımlarının ardından bankalar arasındaki mevduat yarışı devam ediyor. Enflasyon karşısında birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, vadeli mevduat ve katılım hesaplarının sunduğu getirilere yöneliyor.
Özellikle 1 milyon TL’sini 6 aylık vadeyle değerlendirmeyi planlayan yatırımcılar, bankaların açıkladığı faiz oranlarını karşılaştırıyor. Piyasadaki rekabetin etkisiyle bankaların sunduğu oranların yüzde 23 ile yüzde 45 arasında değiştiği ifade ediliyor.
Aynı tutardaki birikim, tercih edilen bankanın faiz oranına ve hesap koşullarına bağlı olarak farklı getiriler sağlayabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ilan edilen faiz oranına değil, vade sonunda hesaplarına geçecek net tutara da dikkat etmesi gerekiyor.
17 Kasım itibarıyla 1 milyon TL'lik 6 aylık mevduat getirisi banka banka şöyle şekillendi:
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,75
6 Aylık Net Kazanç: 160.434,17 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.160.434,17 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %37,00
6 Aylık Net Kazanç: 147.610,83 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.147.610,83 TL
Akbank
Faiz Oranı: %37,50
6 Aylık Net Kazanç: 171.161,62 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.171.161,62 TL
TEB
Faiz Oranı: %38,00
6 Aylık Net Kazanç: 147.585,76 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.147.585,76 TL
QNB
Faiz Oranı: %31,75
6 Aylık Net Kazanç: 121.669,11 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.121.669,11 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %40,63
6 Aylık Net Kazanç: 171.258,23 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.171.258,23 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %40,00
6 Aylık Net Kazanç: 161.530,11 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.161.530,11 TL
Odea
Faiz Oranı: %35,00
6 Aylık Net Kazanç: 147.527,40 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.147.527,40 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %35,00
6 Aylık Net Kazanç: 131.088,70 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.131.088,70 TL
Enpara Bank
Faiz Oranı: %29,50
6 Aylık Net Kazanç: 124.344,52 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.124.344,52 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %29,00
6 Aylık Net Kazanç: 122.236,99 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.122.236,99 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %29,00
6 Aylık Net Kazanç: 122.236,99 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.122.236,99 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %23,00
6 Aylık Net Kazanç: 96.946,58 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.096.946,58 TL