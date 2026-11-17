Merkez Bankası’nın para politikası adımlarının ardından bankalar arasındaki mevduat yarışı devam ediyor. Enflasyon karşısında birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, vadeli mevduat ve katılım hesaplarının sunduğu getirilere yöneliyor.

Özellikle 1 milyon TL’sini 6 aylık vadeyle değerlendirmeyi planlayan yatırımcılar, bankaların açıkladığı faiz oranlarını karşılaştırıyor. Piyasadaki rekabetin etkisiyle bankaların sunduğu oranların yüzde 23 ile yüzde 45 arasında değiştiği ifade ediliyor.

Aynı tutardaki birikim, tercih edilen bankanın faiz oranına ve hesap koşullarına bağlı olarak farklı getiriler sağlayabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ilan edilen faiz oranına değil, vade sonunda hesaplarına geçecek net tutara da dikkat etmesi gerekiyor.

17 Kasım itibarıyla 1 milyon TL'lik 6 aylık mevduat getirisi banka banka şöyle şekillendi:

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %39,75

6 Aylık Net Kazanç: 160.434,17 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.160.434,17 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %37,00

6 Aylık Net Kazanç: 147.610,83 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.147.610,83 TL

Akbank

Faiz Oranı: %37,50

6 Aylık Net Kazanç: 171.161,62 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.171.161,62 TL

TEB

Faiz Oranı: %38,00

6 Aylık Net Kazanç: 147.585,76 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.147.585,76 TL

QNB

Faiz Oranı: %31,75

6 Aylık Net Kazanç: 121.669,11 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.121.669,11 TL

Hayat Finans

Kar Payı Oranı: %40,63

6 Aylık Net Kazanç: 171.258,23 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.171.258,23 TL

getirfinans

Faiz Oranı: %40,00

6 Aylık Net Kazanç: 161.530,11 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.161.530,11 TL

Odea

Faiz Oranı: %35,00

6 Aylık Net Kazanç: 147.527,40 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.147.527,40 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %35,00

6 Aylık Net Kazanç: 131.088,70 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.131.088,70 TL

Enpara Bank

Faiz Oranı: %29,50

6 Aylık Net Kazanç: 124.344,52 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.124.344,52 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %29,00

6 Aylık Net Kazanç: 122.236,99 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.122.236,99 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %29,00

6 Aylık Net Kazanç: 122.236,99 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.122.236,99 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %23,00

6 Aylık Net Kazanç: 96.946,58 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.096.946,58 TL