Faiz oranlarındaki değişiklikler, bankalar arasında önemli getiri farkları oluştururken, yatırımcılar en yüksek kazancı sunan teklifleri yakından takip ediyor. Özellikle kampanyalı faiz oranları ve yeni müşterilere yönelik avantajlı teklifler, kısa vadeli yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin ilgisini çekiyor.
GELİRLER AYNI OLMAYABİLİYOR
Uzmanlar, bankaların ilan ettiği brüt faiz oranlarının her zaman aynı oranda net kazanca dönüşmediğine dikkat çekiyor. Bazı kampanyalı hesaplarda vadesiz hesapta tutulması gereken bakiye, ek hesap şartları veya müşteri kriterleri nedeniyle vade sonunda elde edilen net getiri değişebiliyor.
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28.931 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47
Net Kazanç: 29.690 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76
Net Kazanç: 30.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 27.155 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 28.113 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 28.606 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.606 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 28.106 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.106 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33.066 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.033.066 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 29.927 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 27.922 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.922 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 27.130 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.130 TL