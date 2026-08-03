Faiz oranlarındaki değişiklikler, bankalar arasında önemli getiri farkları oluştururken, yatırımcılar en yüksek kazancı sunan teklifleri yakından takip ediyor. Özellikle kampanyalı faiz oranları ve yeni müşterilere yönelik avantajlı teklifler, kısa vadeli yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin ilgisini çekiyor.

GELİRLER AYNI OLMAYABİLİYOR

Uzmanlar, bankaların ilan ettiği brüt faiz oranlarının her zaman aynı oranda net kazanca dönüşmediğine dikkat çekiyor. Bazı kampanyalı hesaplarda vadesiz hesapta tutulması gereken bakiye, ek hesap şartları veya müşteri kriterleri nedeniyle vade sonunda elde edilen net getiri değişebiliyor.

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HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47

Net Kazanç: 29.690 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76

Net Kazanç: 30.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 27.155 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 28.113 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 28.606 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.606 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 28.106 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.106 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.033.066 TL

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 29.927 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.927 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 27.922 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.922 TL

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 27.130 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.130 TL