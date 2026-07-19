Bankalar mevduat kapma yarışında faiz oranlarını peş peşe yukarı çekiyor. Nakit parasını 32 günlük vadeyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar için getiri oranları netleşti. Peki en yüksek faizi hangi banka veriyor?
19 Temmuz 2026 itibarıyla 2 milyon TL'nin cebe koyacağı net rakamlar banka banka şöyle şekillendi:
Yapı Kredi
Faiz Oranı % 43,5
Net Kazanç 57.505 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.505 TL
QNB
Faiz Oranı % 43,25
Net Kazanç 58.758 TL
Vade Sonu Tutar 2.058.758 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı % 41
Net Kazanç 60.169 TL
Vade Sonu Tutar 2.060.169 TL
Odeabank
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 55.953 TL
Vade Sonu Tutar 2.055.953 TL
ING
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 56.709 TL
Vade Sonu Tutar 2.056.709 TL
Enpara.com
Faiz Oranı % 41
Net Kazanç 59.310 TL
Vade Sonu Tutar 2.059.310 TL
Akbank
Faiz Oranı % 41,5
Net Kazanç 60.033 TL
Vade Sonu Tutar 2.060.033 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 59.173 TL
Vade Sonu Tutar 2.059.173 TL
DenizBank
Faiz Oranı % 44,5
Net Kazanç 58.848 TL
Vade Sonu Tutar 2.058.848 TL
İş Bankası
Faiz Oranı % 37,5
Net Kazanç 54.965 TL
Vade Sonu Tutar 2.054.965 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı % 34
Net Kazanç 49.184 TL
Vade Sonu Tutar 2.049.184 TL
Halkbank
Faiz Oranı % 36
Net Kazanç 52.077 TL
Vade Sonu Tutar 2.052.077 TL