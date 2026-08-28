Yüksek enflasyon ortamında tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Özellikle kısa vadeli ve düşük riskli yatırım arayanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesapları öne çıkıyor.
250 bin TL’sini 32 gün boyunca değerlendirmek isteyen bir yatırımcının elde edeceği kazanç ise tercih edilen bankaya ve uygulanan faiz oranına göre değişiyor.
BANKALARIN MEVDUAT GETİRİLERİ MERAK EDİLİYOR
Piyasalardaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Getirfinans, Akbank, DenizBank ve Garanti BBVA gibi bankaların vadeli mevduat ürünleri yatırımcıların radarında bulunuyor.
250 bin TL için 32 günlük vadede hesaplanan net faiz getirileri bazı bankalarda 7 bin 500 TL’nin üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca faiz oranını değil, vade sonunda hesaba geçecek net tutarı da karşılaştırıyor.
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 5.550 TL
Vade Sonu Bakiye: 255.550 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 32
Net Kazanç: 5.786 TL
Vade Sonu Bakiye: 255.786 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 6.419 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.419 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 6.613 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.613 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 6.676 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.676 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 6.782 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 6.782 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 6.864 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.864 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 6.871 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 6.871 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 38,75
Net Kazanç: 7.006 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.006 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 7.052 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 7.110 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.110 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 7.142 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 7.142 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 7.242 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.242 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 7.669 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.669 TL