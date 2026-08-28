Yüksek enflasyon ortamında tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Özellikle kısa vadeli ve düşük riskli yatırım arayanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesapları öne çıkıyor.

250 bin TL’sini 32 gün boyunca değerlendirmek isteyen bir yatırımcının elde edeceği kazanç ise tercih edilen bankaya ve uygulanan faiz oranına göre değişiyor.

BANKALARIN MEVDUAT GETİRİLERİ MERAK EDİLİYOR

Piyasalardaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Getirfinans, Akbank, DenizBank ve Garanti BBVA gibi bankaların vadeli mevduat ürünleri yatırımcıların radarında bulunuyor.

250 bin TL için 32 günlük vadede hesaplanan net faiz getirileri bazı bankalarda 7 bin 500 TL’nin üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca faiz oranını değil, vade sonunda hesaba geçecek net tutarı da karşılaştırıyor.

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 5.550 TL

Vade Sonu Bakiye: 255.550 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 32

Net Kazanç: 5.786 TL

Vade Sonu Bakiye: 255.786 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 6.419 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.419 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 6.613 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.613 TL

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 6.676 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.676 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 6.782 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 6.782 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.782 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 6.864 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.864 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871 TL

Vade Sonu Bakiye: 256.871 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 38,75

Net Kazanç: 7.006 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.006 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.052 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 7.110 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.110 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.142 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.142 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.142 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.242 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.242 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 7.669 TL

Vade Sonu Bakiye: 257.669 TL