Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ederken, bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti de yeniden hız kazandı
Güncel faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 5 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendiren bir yatırımcının elde edeceği net kazanç 168 bin TL sınırını aştı.
İşte Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyon TL’nin banka banka aylık getiri tablosu:
ALTERNATİFBANK (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
Net Kazanç: 161.600,76 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.161.600,76 TL
QNB FİNANSBANK (Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: %43,50
Net Kazanç: 159.432,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.159.432,19 TL
HALKBANK (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %41,50
Net Kazanç: 152.284,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.152.284,88 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
Net Kazanç: 151.313,36 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.151.313,36 TL
DENİZBANK (E-Mevduat / Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %41,50
Net Kazanç: 150.082,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.150.082,19 TL
TÜRİYE FİNANS (Günlük Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı: %41,00
Net Kazanç: 150.423,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.150.423,66 TL
ZİRAAT BANKASI (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 149.178,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.149.178,08 TL
GARANTİ BBVA (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
Net Kazanç: 148.938,45 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.148.938,45 TL
ANADOLUBANK (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
Net Kazanç: 148.777,38 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.148.777,38 TL
AKBANK (E-Vadeli / Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
Net Kazanç: 148.273,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.148.273,97 TL
FİBABANKA (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 146.881,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.146.881,15 TL
ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 145.491,87 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.145.491,87 TL
ALBARAKA TÜRK (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
Net Kazanç: 141.641,80 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.141.641,80 TL
İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı)
Faiz Oranı: %39,00
Net Kazanç: 141.041,10 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.141.041,10 TL
YAPI KREDİ (Kazandıran Günlük Hesap)
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 139.747,77 TL
Vade Sonu Bakiye: 5.139.747,77 TL