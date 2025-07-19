9 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 50'nin üzerinde mevduat faizi veren bankalar var. 

Peki 7 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?

DENİZBANK

Faiz Oranı % 47,75

Vade Sonu Tutar 7.241.759 TL

Net Kazanç 241.759 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı% 47,5

Vade Sonu Tutar 7.240.493 TL

Net Kazanç 240.493 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 7.240.493 TL

Net Kazanç 240.493 TL

QNB BANK

Faiz Oranı % 49,5

Vade Sonu Tutar 7.250.619 TL

Net Kazanç 250.619 TL

TEB

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 7.248.088 TL

Net Kazanç 248.088 TL

ING

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 7.248.088 TL

Net Kazanç 248.088 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 7.199.989 TL

Net Kazanç 199.989 TL