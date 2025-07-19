9 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 50'nin üzerinde mevduat faizi veren bankalar var.
Peki 7 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?
DENİZBANK
Faiz Oranı % 47,75
Vade Sonu Tutar 7.241.759 TL
Net Kazanç 241.759 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı% 47,5
Vade Sonu Tutar 7.240.493 TL
Net Kazanç 240.493 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 7.240.493 TL
Net Kazanç 240.493 TL
QNB BANK
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 7.250.619 TL
Net Kazanç 250.619 TL
TEB
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 7.248.088 TL
Net Kazanç 248.088 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 7.248.088 TL
Net Kazanç 248.088 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 7.199.989 TL
Net Kazanç 199.989 TL