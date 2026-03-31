Yılın ilk döneminde %35-38 bandına kadar çekilen mevduat faizleri, küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarıyla birlikte yeniden rotasını yukarı çevirdi.

Özellikle Mart ayı faiz kararı ve piyasa koşulları doğrultusunda, mevduat faizlerinde psikolojik sınır olan %45 barajı aşıldı.

TCMB tarafından yayımlanan "Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri" verilerine göre, Türk Lirası mevduatlarına uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarında en yüksek getiri 3 aya kadar vadeli hesaplarda yoğunlaştı.

VADE SÜRELERİNE GÖRE ORTALAMA FAİZ ORANLARI:

-1 Aya Kadar Vadeli: %44,32

-3 Aya Kadar Vadeli: %45,24

-6 Aya Kadar Vadeli: %43,54

-1 Yıla Kadar Vadeli: %43,48

-1 Yıl ve Üzeri Vadeli: %37,04

KAMU VE ÖZEL BANKALARDA FAİZ MAKASI

Bankacılık sektöründe faiz oranları, bankanın sermaye yapısına ve likidite ihtiyacına göre değişkenlik gösteriyor. Güncel verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri %36 ile %40 arasında seyrederken, özel bankalarda bu oranlar %38'den başlayarak %45 seviyelerine kadar ulaşıyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde görülen %47’lik zirve seviyelerin ardından yaşanan düşüş, yerini kademeli bir toparlanmaya bırakmış durumda.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK NET GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Yatırımcıların en çok merak ettiği 1 milyon TL'lik anaparanın getirisi, seçilen vade ve faiz oranına göre farklılık gösteriyor. 32 günlük (aylık) vadede en yüksek kazanç 32 bin 320 TL seviyesini görürken, vade süresi 92 güne (3 aya) çıkarıldığında toplam net kazanç 93 bin 488 TL olarak hesaplanıyor.

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon süreci kapsamında attığı adımlar ve bankaların Türk Lirası mevduat payını artırma hedefleri, faiz oranlarının yüksek seyrini korumasına neden oluyor.

Uzmanlar, kısa vadeli fonlarda 3 aylık vadenin en yüksek reel getiriyi sunduğuna dikkat çekerken; mevduat faizlerindeki seyrin önümüzdeki dönemde TCMB'nin likidite yönetimi ve enflasyon verilerine göre şekillenmesi bekleniyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.