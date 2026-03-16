Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Türkiye’de uygulanan para politikaları bankaların mevduat faizlerini yeniden artırmasına yol açtı.

Orta Doğu’da artan gerilimler ve piyasalardaki belirsizlikler yatırım araçlarında dalgalanmaya neden olurken, bankalar da tasarruf sahiplerini TL mevduata yönlendirmek için faiz oranlarını güncelledi.

Son haftalarda yüzde 39–41 seviyelerinde olan mevduat faizleri birçok bankada yüzde 43–44 bandına kadar yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz kararında politika faizini sabit tutması ve sıkı para politikası mesajı vermesi bankacılık sektöründe yeni bir hareketlilik yarattı.

Bu süreçte bankalar, TL mevduatı artırmak ve yatırımcıların dövize yönelmesini sınırlamak amacıyla mevduat faizlerini yukarı çekmeye başladı.

Uzmanlara göre bu durum kısa vadede tasarruf sahiplerinin yeniden mevduata yönelmesine neden olabilir.

FAİZLER DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Ekonomistlere göre mevduat faizlerinin gelecekteki yönü büyük ölçüde döviz piyasasındaki hareketlere bağlı olacak.

Döviz talebinde artış veya enflasyonda beklenenden güçlü bir yükseliş yaşanması durumunda bankaların faiz oranlarını yeniden artırabileceği belirtiliyor. Ancak mevcut tabloda faizlerin kısa vadede büyük bir artış göstermesi beklenmiyor.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Güncel faiz oranlarına göre yüzde 44 seviyesindeki mevduat faizinde 1 milyon TL’nin yaklaşık 32 günlük getirisi 29 bin TL civarında hesaplanıyor.

Bu tablo, son dönemde dalgalı seyreden yatırım araçları arasında mevduatı yeniden dikkat çeken seçeneklerden biri haline getiriyor.

MEVDUAT YENİDEN YATIRIMCININ GÜNDEMİNDE

Küresel gelişmeler ve para politikası adımlarının etkisiyle bankalarda mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Uzmanlara göre faiz oranlarının seyri önümüzdeki dönemde döviz piyasası ve enflasyon görünümüne bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.