Merkez Bankası kararına sayılı saatler kala bankalar, müşteri çekmek için mevduat faiz oranlarında rekabete girdi. Bazı özel bankalar, kısa vadeli mevduatlar için yüzde 50’yi aşan oranlar teklif etmeye başladı.

Bu gelişmeyle birlikte 1 milyon TL'lik birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.

1 M İ LYON TL İ Ç İ N 32 G Ü NL Ü K G Ü NCEL NET GET İ R İ LER

-En Yüksek Faiz Fibabanka'dan

Fibabanka: %51 faiz oranıyla, 1 milyon TL için 31.921 TL net kazanç sunuyor. Vade sonunda toplam tutar 1.031.921 TL oluyor.

ING: %49 faizle 35.948 TL net getiri, toplam 1.035.948 TL.

HSBC: %49 faizle 35.441 TL net kazanç, toplam 1.035.441 TL.

D İĞ ER BANKALARIN G Ü NCEL FA İ Z ORANLARI

Akbank (%46,50): 33.632 TL net kazanç – Toplam: 1.033.632 TL

Enpara (%46): 33.271 TL net kazanç – Toplam: 1.033.271 TL

QNB Finansbank (%48,50): 31.221 TL net kazanç – Toplam: 1.031.221 TL

Odeabank (%44,50): 32.186 TL net kazanç – Toplam: 1.032.186 TL

Yapı Kredi (%42,50): 30.739 TL net kazanç – Toplam: 1.030.739 TL

Onplus (%45,50): 29.426 TL net kazanç – Toplam: 1.029.426 TL

MERKEZ KARARI MEVUATIN Y Ö N Ü N Ü BEL İ RLEYECEK

Piyasalar, TCMB'nin açıklayacağı faiz kararının ardından mevduat faizlerinde yeni bir yön tayin edilmesini bekliyor. Faiz indirimi beklentisi doğrultusunda bankaların rekabetçi tekliflerini artırması olası. Yatırımcılar, daha yüksek getiri sunan bankaları tercih ederek birikimlerinden maksimum kazanç sağlamayı hedefliyor.

MEVDUAT HALA G Ü VENL İ L İ MAN MI?

Uzmanlar, mevcut faiz seviyelerinin yüksek seyretmesinin mevduatı kısa vadede cazip bir yatırım aracı hâline getirdiğini vurguluyor. Ancak Merkez Bankası'nın alacağı kararlar doğrultusunda bu oranların sürdürülebilir olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor. Bu nedenle yatırımcıların, mevduat vadesini belirlerken faiz kararı sonrasındaki piyasa tepkilerini de dikkate alması öneriliyor.

Not:

Haberde yer alan faiz oranları ve net getiri tutarları, 24 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bankaların dijital platformlar üzerinden sunduğu kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Mevduat faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilir ve günlük olarak değişebilir. Yatırım kararı vermeden önce en güncel faiz oranları için ilgili bankaların resmi internet siteleri veya şubeleriyle iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

-Haber yatırım tavsiyesi değildir.