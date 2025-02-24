Şubat ayının son haftasında piyasalarda dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin 6 Mart'taki kritik faiz toplantısına çevrilmişken, enflasyon verilerinin de büyük önemi bulunuyor.

Şubat ayı enflasyonunun yüzde 3,0-yüzde 3,5 arasında gerçekleşmesi bekleniyor ve bu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yeni faiz indirimleri için alan yaratabileceği tahmin ediliyor.

Bundan sonra, Para Politikası Kurulu'nun vereceği kararlar piyasaların yönünü belirleyecek.

HAFTA İÇİ MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜZDE 50'LİK SÜRPRİZ

Aralık ve Ocak aylarında toplam 500 baz puanlık faiz indirimi ile en hızlı tepkiyi veren mevduat faizleri, hızla yüzde 50’nin altına düşmüştü. Ancak geçtiğimiz hafta, en yüksek faiz oranı yüzde 48 seviyelerine çekilmişken, 24 Şubat haftasında bankalar tarafından sunulan oranlarda yeniden yüzde 50’lik bir sürpriz yaşandı. Bir banka, 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyası başlattı.

1 MİLYON TL YATIRIMIN GETİRİ NE KADAR OLDU?

Bu hafta en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve 1 milyon TL için sağlanan getiriler ise şu şekilde sıralandı:

Anadolu Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 37 bin 260 TL

ODEA Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 35 bin 770 TL

Getir Finans

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,50

Net Getiri: 35 bin 397 TL

CEBTETEB

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 35 bin 25 TL

ING Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 35 bin 25 TL

TL Mevduatın Payı %57,83’e Yükseldi

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat 14 Şubat ile biten haftada 426,36 milyar lira artarak, toplam mevduat büyüklüğü 20,61 trilyon liraya çıktı. Bu büyüklüğün yüzde 57,83’ünü TL cinsi mevduatlar oluşturdu. Bu durum, Türk lirasının yatırımcılar arasında hala önemli bir tercih olduğunu gösteriyor.

Bu hafta mevduat faizleri ve bankacılık sektöründeki gelişmeler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle yüksek faiz oranları, büyük yatırımlar yapanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.