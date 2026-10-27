Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararlarının ardından bankacılık sektöründe vadeli mevduat ile katılım hesaplarının kâr payı oranları yeniden belirlendi.

Ekim 2026 itibarıyla yapılan güncellemeler sonucunda, 3 milyon TL ana paraya sahip bir yatırımcının 32 günlük vade sonunda elde edebileceği net kazanç tutarı en yüksek seviyesine ulaştı. Bankaların sunduğu güncel faiz/kâr payı oranları ve vade sonu net bakiyeleri banka bazında listelendi.

EN YÜKSEK GETİRİYİ SUNAN BANKALAR VE ORANLAR

Mevcut tabloda %44,00 seviyesine kadar yükselen faiz ve kâr payı oranları ile Türkiye Finans ve Anadolubank öne çıkıyor. 3 milyon TL birikim için bankaların belirlediği faiz/kâr payı oranları, net kazanç tutarları ve dönem sonu toplam bakiyeleri şu şekildedir:

Türkiye Finans (Günlük Hesap): %44,00 Faiz/Kâr Payı | Net Kazanç: 89.950,98 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.089.950,98 TL

ING (Turuncu Hesap): %43,00 Faiz | Net Kazanç: 85.724,74 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.085.724,74 TL

N Kolay (N Kolay Bono): %38,00 Faiz | Net Kazanç: 84.953,42 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.084.953,42 TL

Vakıf Katılım (Günlük Hesap): %38,50 Faiz/Kâr Payı | Net Kazanç: 84.676,39 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.084.676,39 TL

Anadolubank (Renkli Hesap): %44,00 Faiz | Net Kazanç: 84.032,39 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.084.032,39 TL

ORTA SEGMENT VADELİ MEVDUAT HESAPLARI

%40 ile %43 bandında faiz oranı uygulayan bankaların 32 günlük net getirileri 81.000 TL ile 83.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor:

Alternatif Bank (VOV Hesap): %43,00 Faiz | Net Kazanç: 83.772,56 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.083.772,56 TL

QNB (E-Vadeli Mevduat): %38,50 Faiz | Net Kazanç: 83.539,73 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.083.539,73 TL

DenizBank (E-Mevduat): %38,50 Faiz | Net Kazanç: 83.539,73 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.083.539,73 TL

TEB (Marifetli Hesap): %42,00 Faiz | Net Kazanç: 83.239,24 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.083.239,24 TL

Akbank (Vadeli Hesap TL): %38,00 Faiz | Net Kazanç: 82.454,79 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.082.454,79 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap): %43,00 Faiz | Net Kazanç: 82.093,67 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.082.093,67 TL

HSBC (Modern Hesap): %40,50 Faiz | Net Kazanç: 81.709,70 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.081.709,70 TL

ON Dijital (E-Mevduat): %37,50 Faiz | Net Kazanç: 81.369,86 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.081.369,86 TL

DİĞER MEVDUAT VE KATILIM ORANLARI

Listede yer alan diğer bankaların 32 günlük vade sonu getiri oranları ve toplam bakiye dağılımları ise şöyle gerçekleşti:

Yapı Kredi (Sınırsız Hesap TL): %40,25 Faiz | Net Kazanç: 79.721,85 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.079.721,85 TL

Şekerbank (Gece Gündüz Hesap): %42,50 Faiz | Net Kazanç: 79.564,73 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.079.564,73 TL

ON Dijital (ON Plus): %41,50 Faiz | Net Kazanç: 79.188,14 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.079.188,14 TL

Odea (Oksijen Hesap): %42,00 Faiz | Net Kazanç: 78.712,61 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.078.712,61 TL

Halkbank (E-Mevduat Hesabı): %36,00 Faiz | Net Kazanç: 78.115,07 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.078.115,07 TL

Ziraat Katılım (Anında Günlük Hesap): %37,00 Kâr Payı | Net Kazanç: 71.167,60 TL | Vade Sonu Bakiye: 3.071.167,60 TL

Not: Belirtilen faiz oranları, net kazanç tutarları ve vade sonu bakiyeleri bankaların güncel kampanya koşullarına, müşterinin yeni/eski müşteri durumuna veya vade türüne göre değişiklik gösterebilir.