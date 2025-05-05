5 Nisan 2025 pazartesi gününe girilirken TCMB’nin attığı adımlar, bankacılık sektöründe TL’ye olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor. Mevcut durumda TL mevduatlarda en yüksek faiz oranı yüzde 52 seviyesine kadar ulaşmış durumda. 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ise 38 bin 751 TL olarak hesaplanıyor. Artan rekabetle birlikte, bankaların TL'ye yönelik daha cazip teklifler sunması bekleniyor.

TCMB'DEN TL'Yİ GÜÇLENDİRME HAMLESİ

TCMB’nin Türk lirasına geçişi teşvik etmek amacıyla açıkladığı son düzenlemeler kapsamında önemli değişikliklere gidildi:

Yabancı para cinsinden mevduatların zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

Tüzel kişi TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalara aylık 0,3 puan artış hedefi kondu.

İhracat gelirlerinin Merkez Bankası’na satış oranı temmuz sonuna kadar yüzde 35’e çıkarıldı.

''TL MEVDUAT TOPLAMAK TEŞVİK EDİLDİ''

Analistlere göre bu adımlar, döviz mevduatını daha maliyetli hale getirirken, TL mevduat toplamayı daha avantajlı hale getiriyor. Uzmanlar bu gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Bankalar için döviz mevduatı toplamak biraz daha pahalı hale geldi. Dolayısıyla TL mevduat toplamaları teşvik edilmiş oldu. Öte yandan ZK oranları artırılarak kredi kapasitesi de bir miktar sınırlandı. Bankaların TL mevduat toplamak için bundan sonraki süreçte daha fazla faiz teklif etmeleri beklenebilir.”

TCMB REZERVLERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yeni düzenlemelerin sadece bankacılık sistemi değil, Merkez Bankası rezervleri üzerinde de olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker’in değerlendirmesi şöyle:

“Bankaların TL mevduat toplamada daha istekli ve YP mevduatta daha isteksiz davranmasını, bunun da TL ve YP mevduat getirilerine yansımasını bekliyoruz.”

Yapılan değişiklikler ile TCMB’nin rezervlerinin yaklaşık 4,6 milyar dolar artması, ihracat gelirlerinin satış oranının yüzde 35’e çıkarılması da bu artışı destekleyecek adımlar arasında yer alıyor.

PARA PİYASASI FONLARINDA YÜKSEK GETİRİ DÖNEMİ

Merkez Bankası’nın politika faizindeki artış sonrası gecelik fonlama faizi yüzde 49 seviyesine ulaştı. Bu durum, TL bazlı yatırım araçlarının getirisini de yukarı taşıdı. Son bir aylık dönemde para piyasası fonları yüzde 4’ü aşan getiriler sundu. 2 Nisan – 2 Mayıs arasında en yüksek kazanç sağlayan fonlar şu şekilde sıralandı:

GPZ-Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu: %4,3145

TP2-Tera Portföy Para Piyasası Fonu: %4,3084

FSK-QNB Portföy İkinci Para Piyasası Fonu: %4,2934

PPN-Nurol Portföy Para Piyasası Fonu: %4,2932

GO6-Foneria Portföy Para Piyasası Fonu: %4,2510

TL MEVDUATLARDA YENİ REKORLAR GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Son dönemde TL mevduat faizlerindeki artış dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Pek çok bankada yüzde 50 seviyesine çıkan oranlar, şu anda en yüksek yüzde 52’ye kadar ulaşmış durumda.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi 38 bin 751 TL’ye çıkarken, bankaların “daha yüksek oranlar” ile rekabeti sürdürmesi bekleniyor. Bu trendin devam etmesi halinde, TL yatırımcılarını daha yüksek kazançlar bekliyor olabilir.