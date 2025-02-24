Merkez Bankası'nın son dönemde yaptığı 500 baz puanlık faiz indirimi, mevduat faizlerinde dalgalanmalara neden oldu. Bankalar, faiz oranlarını aşağı çekerek mevduat getirisini düşürdü. Ancak 24 Şubat haftasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve bir banka 90 gün vadeli mevduat için yüzde 50 faiz kampanyasını duyurdu.

MEVDUATTA 'YÜZDE 50' SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz haftalarda en yüksek faiz oranı yüzde 48 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak, Anadolu Bank'ın 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyasını duyurmasıyla piyasada yeniden hareketlilik başladı. Bu gelişme, mevduat sahiplerinin ilgisini çekerken, diğer bankaların da yeni oranlar belirleyip belirlemeyeceği merak konusu oldu.

EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI SUNAN BANKALARIN LİSTESİ

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmezken, en yüksek getiriyi sunan bankalar şu şekilde sıralandı:

Anadolu Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 37.260 TL

ODEA Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 35.770 TL

Getir Finans

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,50

Net Getiri: 35.397 TL

CEBTETEB

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 35.025 TL

ING Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 35.025 TL

FAİZ ORANLARINDAKİ HAREKETLİLİK SÜRECEK Mİ?

Mevduat faizlerinde yaşanan bu ani yükseliş, yatırımcılar için cazip fırsatlar yaratırken, ilerleyen günlerde diğer bankaların da benzer kampanyalar açıklayıp açıklamayacağı merak ediliyor. Ekonomistlere göre, Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve enflasyon verileri doğrultusunda mevduat faizlerinde yeni değişiklikler yaşanabilir.